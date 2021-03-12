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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

DEVA Partisi kongresinde parti görevlileri ve gazeteciler arasında gerginlik

Kongreden detay

İl Kongresi Çekim 

-Ali Babacan'ın konuşması
-Gerginlik anı

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da DEVA Partisi’nin Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla düzenlenen il kongresinde görevliler ve gazeteciler arasında gerginlik yaşandı. Ali Babacan’ın kürsüye gelmesi üzerine çekim yapmaya başlayan gazeteciler kendilerini yönlendirmeye çalışan bir görevlinin “Kenardan çekin” demesine tepki gösterdi. Görevliler ve gazeteciler arasında yaşanan tartışmayı görmesi üzerine “Hayırdır arkadaşlar. Her şey yolunda mı?” diye seslenen Babacan’a kadın gazeteciler “Çekmemize izin verilmiyor” cevabını verdi. Babacan, “Öyle bir şey yok. Herkes serbest. Çekim serbest, kayıt serbest” diye konuştu.
Kongrenin yapıldığı salondan dışarı çıkan gazeteciler, parti yöneticilerinin araya girmesi üzerine daha sonra programı takip etti. (MÇ-SLH-
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