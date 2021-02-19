Destici, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti davası sürecini değerlendirdi

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( ANKARA )- BBP Genel Başkanı Destici: "Bundan sonraki süreci kendi camiamızla belirleyeceğimiz istikametle takip edeceğiz. Onun dışında dışardan kimsenin bize istikamet tarif etmesine müsaade etmeyeceğiz" ANKARA



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu suikasti yargı sürecini değerlendirerek, "Bundan sonraki süreci kendi camiamızla belirleyeceğimiz istikametle takip edeceğiz. Onun dışında dışardan kimsenin bize istikamet tarif etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tandoğan Altınel Otel'de MKYK üyeleri ile bir araya geldi. Destici toplantıdan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Gara şehitlerini anarak başlayan Destici, BBP'nin Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesine yönelik süren davaya ilişkin yaşanan gelişmeleri aktardı. Destici, "İlk günden itibaren başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadet sürecinin aydınlatılması, bu hadisede hatası, ihmali, kusuru olanların yargılanması, kastı olanların bulunup ortaya çıkarılması, tespitlerinin yapılması ve yine bunların gerekli cezalara çarptırılması anlamında hiçbir an tereddüt etmeden ve boşluk bırakmadan bu sürecin takipçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada bu süreçte hata, ihmal, kusur işleyenler, yüksek dereceli memurlar, Yargıtay'da yargılandılar, ceza aldılar" diye konuştu.

Olayı dönem dönem istismar edenlerin olduğunu belirten Desteci, "Olayın ilk olduğu yıllarda Türkiye'de Ergenekon hadisesi yaşanıyordu ve Türkiye'de olan bütün olumsuzluklar Ergenekon'un sepetine atılıyordu. Biz bu acıyı yaşadığımızda da belli çevreler hemen bunu Ergenekon yaptı demeye başladı.

Peki niye Ergenekon bunu yaptı, gizli tanığıydı. Biz dedik ki Muhsin Yazıcıoğlu, devleti, milleti ilgilendiren konularda hiçbir şeyin gizli tanığı olmaz. Ne biliyorsa mertçe söyler ki bunu Türkiye'de en mertçe söyleyecek tek liderdir Muhsin Yazıcıoğlu" ifadelerini kullandı. 2014 yılından bugüne süreç hakkında yaşananları hatırlatan ve bundan sonra takip edecekleri yolu anlatan Destici, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreci kendi camiamızla belirleyeceğimiz istikametle takip edeceğiz. Onun dışında dışardan kimsenin bize istikamet tarif etmesine müsaade etmeyeceğiz. Ama bütün bunlara rağmen bize hep dışardan yön tayin etmeye kalkanlar var. Bunlara nasıl izin vermemişsek, bugün de vermiyoruz. Biz olaya tek yönlü bakmıyoruz, tek gözlükle bakmıyoruz, biz olaya bütünüyle bakıyoruz ve bütünüyle değerlendiriyoruz. Ortadaki şüpheleri, helikopterin düşmesi noktasında bir sabotaj ya da suikast ihtimalini gündemleri dışında tutmadıklarını vurgulayan Destici, "Konuşmalarımızı bulunduğumuz makamın mesuliyeti neticesinde konuşuyoruz, bundan sonra da öyle konuşacağız. Dokuz kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Şimdi bu bilirkişi heyetinin çalışmaları sonlanacak ve inanıyoruz ki bu çalışmalar sonlandığında, özellikle ortada kalan iki üç tane şüphe bu olayın bir suikast ya da sabotaj olduğunu güçlendiren dolayısıyla da bunların aydınlatılmasına ışık tutulacak ve bundan sonra da hukuk soruşturması da bu yönde ilerleyecektir" şeklinde konuştu.

Destici konuşmasını, "Devletin kurumları çalışmasaydı bunlar ortaya çıkar mıydı, devletin kurumu çalıştı bunlar ortaya çıktı" ifadeleriyle sonlandırdı. (BC-BA-Y)



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