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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Destici'den yeni anayasa çağrısı

Destici'den yeni anayasa çağrısı

Destici konuşma

( ANKARA )- BBP Genel başkanı Mustafa Destici:- “Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" ANKARA

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- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni Anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe Anayasasından kurtulsun" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Destici, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin Karadeniz'e komşu bütün ülkeleri ve Türkiye'yi ilgilendirdiğine işaret ederek, “Kırım meselesi Türkiye'yi Ukrayna'dan daha fazla ilgilendirmesi gerekiyor. Türkiye, Rusya'nın Kırım'ı işgalini tanımıyor. Rusya'nın bu işgali sonlandırmasını çok daha yüksek bir sesle dile getirmesi gerekiyor. Olası bir savaş durumunda boğazları da hareketlenecektir” değerlendirmesini yaptı.Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dosyayı Yargıtay’a iadesine ilişkin olarak ise Destici, “Ben inanıyorum ve biliyorum ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından dile getirilen ve tamamlanması istenilen eksiklikleri süratli şekilde tamamlayacak ve en kısa zamanda yine aynı hızla, yine kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderecektir. HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK'nın sözcülüğünü yaptığını, PKK'ya terörist temin ettiğini, özellikle elindeki belediyeler vasıtasıyla ve diğer bütün imkanlarını kullanarak maddi, lojistik destek sağladığını, aslında HDP üyelerinin önemli bir kısmının PKK üyesi olduğunu PYD/YPG üyesi olduğunu benim bildiğim kadar Anayasa Mahkemesi üyeleri de biliyor” ifadelerini kullandı.Sivil Anayasa ile ilgili olarak Destici, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrımız, yeni anayasa konusunda ayak dirememeleri ve ön yargıdan arınmaları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" ifadelerini kullandı.Destici, Merkez Bankası’nın ‘128 milyar dolar nerede’ polemiğine şöyle cevap verdi:“Hiç kimse Merkez Bankasını ve milletin parası olan rezervleri popülist siyasetinin konusu yapmasın. Ellerinde belge olanlar bunu göstermesi gerekiyor. Pankart asmakla muhalefet yapılamaz.”
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