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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
DENİZLİ - Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti

DENİZLİ - Bir grup CHP'li, parti üyeliğinden istifa etti

- 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup - Geup adına Numan Bozca'nın açıklama yapması - Grubun slogan atmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.
Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacaklarını duyurmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup adına Numan Bozca açıklama yaptı.Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.

İstifa Devrim 

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