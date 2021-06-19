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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Seibert ile bir araya geldi

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( İSTANBUL )- Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleler ele alındı İSTANBUL

Strateji Diplomat Toplantı İnsani Yardım Pozitif Gündem 


- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç işbirliği ve insani yardımların yanısıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri kapsamlıca ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, AB Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert ile Dolmabahçe ofisinde bir araya geldi. Görüşmede AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut de hazır bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert, Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği, göç işbirliği ve insani yardımların yanısıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerini kapsamlıca ele aldı. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerinin altının çizildiği toplantıda pozitif gündemin ilerletilmesi gerektiği ifade edildi. 24 Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Zirvesi’nde Gümrük Birliği ve göç mutabakatının yenilenmesi hususunda somut adımlar atılması beklentisi dile getirildi.
Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağına değinildi. Göç konusunda ortak sorumluluk ile hareket edilmesi ve adil külfet paylaşımı gerektiği vurgulandı. Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.
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