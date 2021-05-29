Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’la görüştü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındı. NATO Zirvesi’nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman arasındaki görüşme Dolmabahçe Çalışma ofisinde gerçekleşti. Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Görüşmede Filistin’de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail’in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildi. Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerimizin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi. Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. İki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.

