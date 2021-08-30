Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, 30 Ağustos Zafer Bayramına özel “Zafer Türküsü”



- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünde “Zafer Türküsü” adlı bir eser ve klip hazırladı. Türkünün klibinde Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun ve Türk milletinin ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinden ve elde edilen zaferden görüntülere yer verildi.

Klipte ayrıca Türk ordusunun bugün artan imkan ve kabiliyetleriyle ulaştığı güç ve milli savunma sanayisinin göz dolduran projelerinden görüntüler yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zafer Türküsü ve klibine ilişkin paylaşımında, “Dün Dumlupınar’da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye’mizin nişanesidir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Birlik olmadan zaferler kazanılmaz. Haydi, bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım” ifadelerini kullandı. Zafer Türküsünün sözleri şöyle: Bu vatanın kutlu bir öyküsü var Uğruna canlar veren yiğitler var Kiminin eşi, kiminin kardeşi , kiminin evladı var Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var Dağlar gibi duralım Irmak gibi coşalım Bu vatanın uğrunda Tek bir yürek olalım Bu milletin köklü bir mazisi var Her cephede şehidi, gazisi var Her karış vatan toprağında ecdadın izleri var Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var Dağlar gibi duralım Irmak gibi coşalım Bu vatanın yolunda Tek bir yürek olalım (DY-

