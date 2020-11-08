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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan o zafere tebrik geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan o zafere tebrik geldi

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Çatışma İlham İşgal 

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( KOCAELİ )-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:-“Sözlerime Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum” KOCAELİ

- AK Parti kongresine katılmak üzere Kocaeli’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda ‘Men Sabera Zafera’ diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Olağan İl Kongresi’ne katıldı.
Sözlerine Azerbaycan’ın Şuşa zaferi ile başlayan Erdoğan, “Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini ve Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır misk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda ‘Men Sebera Zafera’ diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Türkiye, en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan yerleri kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Ermenistan’ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturan kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, kalan kısımların özgürlüğüne kavuşmanın yakın olduğunun işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

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