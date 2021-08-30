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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Törenden detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

General Büyükelçiler Kuvvet Komutanları Yüksek Yargı Askeri Personel 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tebriklerini Erdoğan'a iletti. Törene yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler askeri personel de katıldı.
(DY-
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