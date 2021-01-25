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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni konutları gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinden fotoğraflar ve görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Deprem Konutları İsaf Deprem Helikopter 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında, yeni konutları gezdi, ev ziyareti gerçekleştirdi. Elazığ’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle şehri havadan inceledikten sonra depremin 1. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.
Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu. Ziyaret sonrasında konutların bulunduğu bölgeden ayrılan Erdoğan'ın açılışı yapılacak olan İpek Yolu Gençlik Merkezi'ne geçiş yapacağı belirtildi. (HİV-
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