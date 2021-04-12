Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dibeybe'nin baş başa görüşmesi sona erdi
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( ANKARA ) ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile baş başa görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi sona erdi.
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