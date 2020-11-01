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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımı”

Erdoğan'ın açıklamaları

( SAMSUN )-Modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı SAMSUN

Kaya Düştü Euro Lyon Euro 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon euroyu bulan bu yatırımın, 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni’ne katıldı.
Samsun Garı’nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, “Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon euroyu bulan bu yatırımın, 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas arasındaki 431 km'lik demiryolu hattı tüm alt yapısı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi. 42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak, tarihi köprülerin tamamı restore edildi. 37 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edildi, 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı. Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi, 5 saat 45 dakikaya düştü” diye konuştu.

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