Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerini kabul etti
Kabulden görüntü
-detaylar
( ANKARA ) ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası münasebetiyle turizm temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde turizmcilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım