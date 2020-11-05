Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teşkilatlarımızda sen-ben olayını bir kenara koyalım' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teşkilatlarımızda sen - ben olayını bir kenara koyalım" - ANKARA
: - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salondan ayrılışıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (9)
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