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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Tebrigattan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

General Misyon Kuvvet Komutanları Yüksek Yargı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tebrigat töreninde tokalaşma olmazken, mesafe ve maske kuralları çerçevesinde devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebriklerini iletti. (DY-
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