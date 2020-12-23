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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Büyükelçisini kabul etti

Törenden detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

Cumhurbaşkanı Çekim 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Büyükelçisi Jn Penica’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen kabulde Büyükelçi Jn Penica, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Penica’nın beraberindeki ... ve bazı elçilik mensuplarını cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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