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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta çocuklara hediye dağıttı

HELİKOPTER İLE GELMESİ, OTOBÜSLE GEÇİŞİ, ÇOCUKLARA HEDİYE VERMESİ GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Güzergah Açılış Töreni Helikopter Miting Alanı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'a geldi. Otobüsle konuşma yapacağı alana geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda bekleyen çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ve toplu açılış törenine katılmak için Şırnak'a geldi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından helikopter ile Şırnak 23. Piyade tümen Komutanlığna gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs ile miting alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçiş güzergahı üzerinde toplanan çocukların yanında durarak çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak Kongresine katılmak üzere miting alanına geçti. (MY-YRT
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