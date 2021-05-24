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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi karşılama töreni

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( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’yı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda’yı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Duda için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi karşılama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde tören alanına gelen Duda'yı Külliye girişinde karşıladı. Cumhurbaşkanlarının yerlerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Duda, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri cumhurbaşkanlarına takdim edildi. Erdoğan ve Duda, Külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdikten sonra resmi karşılama töreni sona erdi. Karşılamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
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