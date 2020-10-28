Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Panama Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rosas’ın beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım