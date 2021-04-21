Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı. (DY-



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