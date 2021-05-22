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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir'

Erdoğan'ın açıklamaları

Müzakere 

-detaylar

( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müzakereler iki toplum değil, iki devlet olarak yürütülmelidir"-"Müzakerelerde her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile, eşit statüsü teyit edilmeli, müzakereler bundan sonra başlamalıdır"-"İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini reddetmek demektir. Ne bizim ne KKTC'nin böyle bir hak gaspına rızası yoktur"-"Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'den de alacağımıza inanıyoruz. Gerek adada, gerek Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve refahın hakim olması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" STANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

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