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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

kabulden görüntü

Dera Şampiyon Milli Sporcu Milli Sporcular Dünya Şampiyonu 

-Erdoğan'ın konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabule Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Celen’in yanı sıra dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve madalya alan diğer sporcular ve antrenörleri katıldı.

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