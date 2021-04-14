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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi

paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Programa ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.”
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