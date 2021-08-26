Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te

Tören alanından detay

Helikopter 

-Vatandaşlardan detay
-Bekleyişten detay
-Türk bayraklarının sallanmasından detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Malazgirt ilçesinde binlerce vatandaş Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında tören alanına gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü hazırlıkları tamamlandı. Ahlat'taki çeşitli etkinlik ve kutlamaların ardından helikopterle Malazgirt’e gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kısa sürede tören alanına gelerek binlerce vatandaşa hitap etmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı