Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükumeti Başbakanı Dibeybe’yi kabul etti

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( ANKARA ) ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükumeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükumeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı. Dibeybe'nin makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler giriş kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dibeybe'yi girişi kapısında karşıladı. Erdoğan ve Dibeybe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ardından 21 pare top atışı yapıldı. Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk Devleti'ni temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı. Birbirlerine heyetleri takdim eden Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Dibeybe'nin heyetinde ise 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başbakanı Orgeneral Muhammed El-Haddad yer aldı. Törenin ardından Erdoğan ve Dibeybe baş başa görüşmeye geçti.



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