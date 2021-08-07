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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti

Libya başbakanı konvoyu girişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Başbakan 


- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Aldülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinin yanı sıra iki ülke heyetleri arasında da görüşme yapılması bekleniyor. (CGK-
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