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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Görüşmeden detay

-Heyetler detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan ile Dibeybe arasında gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke heyeti arasında da görüşme gerçekleşti. (CGK-
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