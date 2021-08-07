Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan ile Dibeybe arasında gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke heyeti arasında da görüşme gerçekleşti. (CGK-

