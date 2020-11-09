Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Türkiye bu zorlu süreçte başarılı bir sınav vermiştir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19) Türkiye bu zorlu süreçte başarılı bir sınav vermiştir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkarken salondaki katılımcı çocukları sevmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşması - Salondaki katılımcılarANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. (1)
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