Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi - LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi - LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Tatar'ın Erdoğan'ı karşılaması - MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin KKTC'ye gelişiCumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldiLEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Ada'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.Erdoğan, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek.Görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Erdoğan'ın ziyareti kapsamında KKTC Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de eşlik edecek.

Gaziler Alışveriş General Resmi Tören 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı