Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geldi. (CGK-
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