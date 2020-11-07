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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

cumhurbaşkanının uçaktan inişi

Cumhurbaşkanlığı İl Kongresi Cumhurbaşkanı 

-havaalanından detay
-cumhurbaşkanlığı otobüsünün gidişi
-detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi KAHRAMANMARAŞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il kongresi ve Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi. Kahramanmaraş havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti. Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi. Kongre'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.
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