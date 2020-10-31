Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e gidiyor

Erdoğan'ın fotoğrafı

( VAN ) VAN

Deprem 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’daki ziyaretinin ardından İzmir’e hareket etti. Öğle saatlerinde partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Atatürk Stadı’nda yapılan kongrenin ardından Van Valiliğine geçti. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdoğan, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Binanın bahçesinde fidan dikimi de yapan Erdoğan, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir’e gitmek üzere Van’dan ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı