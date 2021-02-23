Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yeşil sahaya indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yeşil sahaya indi

Ziyaretten detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Milli Futbolcu Konferans Telekonferans 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını gerçekleştirdiği Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yeşil sahaya indi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a şut çeken Erdoğan, penaltı atışını da gole çevirdi. İzmir programları kapsamında son olarak, telekonferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yeşil sahaya da indi. Stadın zemininde de inceleme yapan Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Durmak yok, gollere devam" açıklamasında bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı