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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

İsveç Çekim 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström’ü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Herrström’ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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