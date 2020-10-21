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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Büyükelçisini kabul etti

Törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Çekim İspanya 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Büyükelçi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Hergueta Garnica’nın eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. (DY-
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