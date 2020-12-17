Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi’yi karşıladı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi Külliye girişinde karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Karşılama törenine katılan heyetin takdimi sonrasında Erdoğan ve Kazımi, Türkiye ve Irak bayraklarının bulunduğu merdivende gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kazımi, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.



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