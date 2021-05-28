Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet törenine katıldı

-Cumhurbaşkanının programdan ayrılışı

-Programda dua edilmesi

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- 136 hafız Ayasofya Camii’nde icazet aldı İSTANBUL



- ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’ kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen programda icazet aldı.‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’nin’ uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen programda icazet aldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafız öğrencilerin velileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda hafız öğrenciler Kur’an-ı Kerim’den ayet ve sureler okuduİcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım da icazet aldı. Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

