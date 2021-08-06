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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Görevli olmayanlar yangın mahalline alınmayacaktır”
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Görevli olmayanlar yangın mahalline alınmayacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Görevli olmayanlar yangın mahalline alınmayacaktır”

erdoğan açıklama

( İSTANBUL )-“Türkiye’yi belli yerlerden yönetmek suretiyle, dezenformasyonla terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var”-"Anayasanın 169. maddesi uyarınca, yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Bunu maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi benim şahsımın, inşaata açılacaktır istikametinde onayımın olduğu gibi asla böyle bir şey yoktur. Bu yalandır. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka da bir sıfatı yoktur. Bunların yaptığı iş yangına körükle gitmektir"- “5 ilimizdeki 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor”-“Ülkemize sığınan, bizden el-eman dileyen, kendi ülkesindeki yönetimlerin öldürmeye gayret ettiği bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık”-“’Geleceğe Nefes’ kampanyası ile her vatandaşımız için üç fidan olacak şekilde 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz”

Terör Enformasyon Yangın Altın Forma 

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