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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo’yu kabul etti
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo’yu kabul etti

Erdoğan ile embalo fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cuma Namazı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo’yu Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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