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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed’i resmi törenle karşıladı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed’i resmi törenle karşıladı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed’i resmi törenle karşıladı

Törenden detaylar

İletişim Resmi Tören Basın Toplantısı Toplantı Makam Aracı 

-Heyetlerin takdiminden detaylar
-Fotoğraf çekilmesi
-Genel detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i resmi törenle karşıladı. Konuk Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’ in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Ahmed’e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ahmed’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ahmed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ahmed, merdivenlerde Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Ahmed, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.
(HK-
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