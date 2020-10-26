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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü

görüşmeden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Resmi Tören Basın Toplantısı Toplantı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde gelen KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Karşılama törenine katılan heyetin takdimi sonrasında Erdoğan ve Tatar, Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Pandemi döneminde yapılan ilk karşılama töreni sonrasında yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Tatar ortak basın toplantısı düzenleyecek. (DY-NT-Y)
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