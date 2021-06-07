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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan e- Spor Turnuvası’nın final maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan e- Spor Turnuvası’nın final maçını izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Genel Başkan 

-Törenden detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen e-Spor Turnuvası’nın final maçını izledi. AK Parti Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen Turnuva finalinde Paris Saint-Germain ve Liverpool takımları karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain'in Liverpool'u 3-2 yendiği maçı değerlendiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Paris Saint-Germain'in kolektif futbolu Liverpool'a göre daha iyi oynadığını ifade etti.
Turnuvaya Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve MYK üyeleri de katıldı.
( HK-
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