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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için başsağlığı mesajı

Erdoğan'ın twitter paylaşımı

( ANKARA ) ANKARA

Gösteri Uçağı Şehit Pilot Başsağlığı Twitter Başsağlığı Mesajı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düşen gösteri uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında: Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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