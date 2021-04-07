Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için başsağlığı mesajı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düşen gösteri uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında: Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.





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