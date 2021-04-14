Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

açıklamalar

( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kanal İstanbul" açıklaması- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Montrö ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır"- "İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız"- "Kanal İstanbul’umuzu İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul çok daha büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır" ANKARA

Sosyal Medya Uzunlu Kütüphane Allah 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunun Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yok. Montrö İstanbul Boğazı ile ilgili bir sözleşme idi. Dolayısıyla kendi bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul’umuzu İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul çok daha büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan geçlerin Kanal İstanbul sorusunu yanıtladı. Kanal İstanbul'un İstanbul'a bir manada kazanımları olacağına dikkat çeken Erdoğan, "42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz ve Marmara tarafından gelen gemilerin oradaki bekleme veya beklememeleri bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yok. Montrö İstanbul Boğazı ile ilgili bir sözleşme idi. Dolayısıyla kendi bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul’umuzu İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul çok daha büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır" dedi.
Erdoğan, kütüphane buluşmasının görüntülerini sosyal medya hesabından da şu notla paylaştı:"Kütüphane Söyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız."
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement