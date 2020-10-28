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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’nın seyahat uyarısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’nın seyahat uyarısına ilişkin açıklama

- Erdoğan’ın açıklaması

( ANKARA ) -- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- “Fransa’nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil”- “Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna. Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var” ANKARA

Şehit Sınır Ötesi Harekat Sınır Ötesi Asgari Ücret Basın Mensupları 


- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fransa’nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nin, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunmasına yönelik sorulan bir soruya, “Şu anda kendi büyükelçimize orayla ilgili bir hukuki süreç var. Buradaki ayağı var oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa’nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz ve bunlara karşı da mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil. Hele hele bu Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet değil” cevabını verdi. Bir gazetecinin, “Yeni bir sınır ötesi harekat hazırlığı mı var?” sorusuna karşılık ise Erdoğan, şu cevabı verdi: “Biz zaten sınır ötesindeyiz. Şuanda Barış Pınarında, Zeytin Dalında bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.” Askıda ekmek tartışmalarına ilişkin sorulan bir soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Böyle bir şey var mı Türkiye’de. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF’nin, OECD’nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar.” (İLK-
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