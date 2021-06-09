Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Şahin'e övgü



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarla 'OECD Şampiyon Belediye Başkanları' arasına seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında kentte yapılan 148 adet güneş enerji santreline de vurgu yaparak, "Fatma Şahin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu Gaziantep, enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sırasında Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı enerji yatırımları hakkında da önemli rakamlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de övgüyle bahsetti. Gaziantep'te son yıllarda 148 adet güneş enerji santrali yapıldığını aktaran Cumhuebaşkanı Erdoğan, Fatma Şahin ve ekibini tebrik ederek enerji yatırımları için teşekkürler etti. "Gaziantep, enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında, "Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in OECD Şampiyon Belediye Başkanları üyesi seçildiği Gaziantep’te 148 adet güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu şehrimiz 2 milyon Gazianteplinin tamamının enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çevre bir propaganda aracı değil bir inanç ve gayret meselesidir" ifadelerini kullanarak Fatma Şahin'le ilgili övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına salondaki AK Partililer de alkışla destek verdi.

