Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elazığ paylaşımı



- Elazığ’da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip, ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Telegramdan yaptığı paylaşımda,” Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik.Burada göz yaşı vardı.İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik.O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm Milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi”dedi.

Erdoğan paylaşmasının devamında ise,”Ve 1 yıl sonra, ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız”ifadelerini kullandı. (HİV-



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