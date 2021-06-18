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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Mecek Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi

Yarış Cumhurbaşkanı Cuma Namazı Cep Telefonu 

-vatandaşların cep telefonuyla konvoyu çekmeleri
-Caminin içinden Cumhurbaşkanı detay
-Caminin bahçesinde cumhurbaşkanını bekleyen vatandaşlar
-Mecek camiden detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Belek turizm merkezindeki Mecek Camii’nde kıldı.Antalya’nın Belek turizm merkezindeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu için Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin gerçekleştiği kongre merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Mecek Camii’nde cuma namazını kıldı. Camiye girişinde Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, namaz sonrası da Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış konuşması için camiden ayrılan Erdoğan’ı cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı.
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