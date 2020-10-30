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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanının camiye gelişi

Mazda 

-Namazdan çıkışı
-Vatandaşlar
-Köşke geçmesi
-Cumhurbaşkanlığı araçları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan Vahdettin Köşkü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı öncesi Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Kerem Aydınlar Camii’ne geldi. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışı 2 çocuğa oyuncak verdi. Ardından Erdoğan Vahdettin Köşkü’ne geçti.
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