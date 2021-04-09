Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
cb konvoyunun geçişi
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Hz. Ali Camii'ne geçti. Erdoğan burada Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Törenine katılması bekleniyor.
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